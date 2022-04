Lien Van de Kelder en Jan De Smet zingen ten voordele van vzw Mondiale Werken

Lier Service­flats ontruimd na brand in bovenste apparte­ment: “De buurman was gevallen in de inkomhal. Ik heb hem opgetild en nadien zijn we samen naar beneden gegaan”

De bewoners van verschillende serviceflats in Lier zijn in de nacht van maandag op dinsdag kortstondig geëvacueerd geweest. De reden daarvoor was een brand in een van de flats op de bovenste verdieping. De bewoner kon worden geholpen door zijn buren. Na de brand werd zijn flat wel onbewoonbaar verklaard. Hij wordt opgevangen in het aanpalende woonzorgcentrum.

