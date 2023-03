Lantaarnstraat en Kolveniersvest afgesloten op 31 maart

Café van F.C. De Kampioenen decor van nieuwe roman van Ludo Geluykens: “Als echte Ranstenaar moest ik toch ook eens iets doen met die ‘histori­sche’ plaats”

Ludo Geluykens is een tevreden man. Zijn nieuwe boek “Kampioenenmoorden bij ‘Mijn gedacht’” is af en wordt vrijdagavond voorgesteld in de gelijknamige Brasserie in Ranst. Jazeker, daar waar F.C. De Kampioenen werd opgenomen. ‘KBMG’ is ondertussen Ludo’s veertiende detectiveroman met rechercheurs Somers en De Winter in de hoofdrol en de twee volgende boeken staan al klaar. “Wie had dat kunnen denken toen ik zo’n 16 jaar geleden eens ging proberen om een boek te schrijven.”