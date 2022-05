Laatste delen fietsersbrug worden tegen begin juni geplaatst

Voetbal beloften 1B Lierse beloften strijden met KV Mechelen om plaatsje in tweede nationale: “KV is favoriet, maar wij gaan ons dubbel plooien”

Terwijl de A-kern van Lierse al drie weken met vakantie is, werken de geel-zwarte beloften zondag nog een erg belangrijk duel af. In een barragematch op KV Mechelen strijden de Lierse jonkies voor een plaatsje in tweede nationale volgend seizoen. “KV is favoriet, maar wij gaan ons dubbel plooien”, zegt Liersecoach Bernd Brughmans.

5 mei