La Rocca wil allerlaatste feest alsnog laten doorgaan: “Steun van collega dancinguitbaters is ongelofelijk groot”

LierEen dag nadat een brand voor ravage zorgde in de discotheek La Rocca bekijkt de huidige uitbater of ze hun allerlaatste feest alsnog kunnen laten doorgaan. “Verschillende collega’s uit de buurt hebben me hun locatie al aangeboden”, zegt Hans Bouwen.

De brand in de Lierse discotheek langs de Antwerpsesteenweg brak maandagochtend omstreeks 8.20 uur uit. Het vuur verspreidde zich razendsnel en de brand ging onmiddellijk gepaard met een felle rookontwikkeling. De brandweer kreeg het vuur pas na een uur blussen volledig onder controle. Ei zo na een hele dag moest er ook nog worden nageblust. De ravage in de dancing is bijzonder groot. Het dak is compleet vernield en de inboedel ging mee op in de vlammen.

Paasweekend

Eerder raakte al bekend dat de discotheek zijn deuren na het Paasweekend voor goed zou sluiten. De dancing zou dan worden afgebroken en plaats maken voor een supermarkt van de Nederlandse warenhuisketen Jumbo. Of de brand voor vertraging zal zorgen voor de komst van het warenhuis is nog niet bekend. Om het einde van de legendarische discotheek te vieren had de dancing, een allerlaatste feestje gepland komend weekend. Alleen zagen de organisatoren dit door de brand in het water vallen.

Gisteren werden vooral de wonden gelikt, maar vandaag kijkt de uitbater opnieuw vooruit. “Het is overweldigend om te zien hoe groot de steun van de collega’s in onze sector is”, stelt Bouwen. “Verschillende collega’s boden me hun locatie al aan en vertelden me dat indien we willen ons feest bij hen konden laten doorgaan. Dat is bijzonder fijn om te horen.” Veel is er voorlopig nog niet over bekend, maar alle mogelijkheden worden zo snel als mogelijk bekeken.

Steunbetuigingen

“En van zodra daar meer duidelijkheid over is, zullen we dit uiteraard zo snel mogelijk bekend maken”, luidt het nog. Inmiddels raakten er ook al andere steunacties bekend. Zo reikte Frank Verstraeten de helpende hand al naar La Rocca en bood de Zillionbaas aan om La Rocca XXL te organiseren. Een groot feest op zondag 30 oktober. “Ik heb een locatie voor meer dan 5.000 mensen, met de nodige vergunningen en zeer kort bij Lier. Laat ons daar La Rocca in zijn volle eer herstellen. We gaan La Rocca zo niet afsluiten in mineur”, aldus Verstraeten.

Ook op sociale media regent het steunbetuigingen en reacties vol ongeloof over de zware brand. “Zoiets is natuurlijk bijzonder leuk om te horen”, besluit Bouwen. “Het is een teken dat La Rocca nog iets betekent voor de mensen. Dat dit alles nog heel wat teweeg heeft gebracht bij hen. Ondanks het nieuws van de sluiting niet nieuw is. Zelf had ik al afscheid genomen van de dancing, maar zoiets is hartverwarmend.” Ondertussen raakte ook al bekend dat de verwoestende brand accidenteel is ontstaan na een defect aan de elektriciteit.

