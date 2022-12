Kunstpromotor en uitbater van Galerij Artisjok Peter Everaert (61) heeft moderne toekomstvisie voor het Hof van Geertruyen: “Een prestigieus museum voor schone kunsten”

“Van het begin af aan heb ik mij erop gefocust. Een museum dat leeg komt te staan, hoe gek is dat?” zegt kunstpromotor Peter Everaert (61). De verkoop van het pand is gepland voor 2025. “Wij willen het terug omtoveren tot een museum. In plaats van telkens een pop-up van een jaar willen we er, vanaf dat het vrijkomt in maart tot de verkoop, kunnen verblijven. We willen een coöperatief vennootschap oprichten voor de aankoop van het gebouw. Het is dan de bedoeling een prestigieus museum voor moderne kunst in Lier op poten te zetten. Er zijn veel oude meesters in Lier, van wie vele werken nu in het Timmermans-Opsomerhuis opgeslagen zijn. Zij mogen zeker niet vergeten worden. We kunnen aan moderne kunstenaars vragen om rond deze meesters kunst te maken. Zo kunnen we hen ook een plaats geven.”

Het museum ligt naast de evenementenweide en het stadspark. Ook het Zimmerplein is dicht in de buurt. “We willen optimaal gebruikmaken van de omgeving. Het museum ligt naast de evenementenweide, die naar mijn mening tot nu toe nog veel te weinig gebruikt werd. Zo kunnen we bijvoorbeeld exposities in openlucht organiseren.” Daarnaast heeft Peter nog veel ideeën die hij wil realiseren. “Het gebouw zal openstaan voor verenigingen en dan kan de galerij in haar specifieke kader gebruikt worden voor bijeenkomsten. We willen onder andere samenwerkingen creëren met muzikanten van de muziekschool en hen de mogelijkheid geven vernissages muzikaal te begeleiden. We willen de ruimte openstellen voor leerlingen van de Beeld- en Podiumacademie, zodat ze hun eindejaarswerken tentoon kunnen stellen.

Naar analogie met het (zo klinkt het in de volksmond) Stoefplein in Knokke willen we wedstrijden voor kindertekeningen organiseren. Elke zondag werden er vroeger op het Dumortierplein tekenwedstrijden voor kinderen georganiseerd, waar mijn dochter nog aan deelgenomen heeft. Daarnaast willen we een boekenwinkel openen met kunstboeken, die we onder andere zelf uitgeven, maar ook met Lierse gadgets. Als er dan een expo plaatsvindt, kunnen er ook spullen rond deze expo verkocht worden. Er zijn dus veel mogelijkheden."

“In mijn absolute toekomstvisie wordt er een stuk bijgebouwd aan het monument om het gebouw een moderne uitstraling te geven. Veel verschillende musea hebben al een modern architecturaal uitzicht. Die uitstraling kan enorm veel betekenen voor een stad. Moderne kunst is hot, durf ik te zeggen. Kijk maar naar het succes van het Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. Het is de bedoeling grote namen naar Lier te trekken, want nu zijn er honderden Vlaamse kunstenaars die niet tot hier geraken.”

