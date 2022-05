Kunstkring Toreke stelt tentoon in Vleeshuis

Lier Schoon­heids­spe­ci­a­lis­te Yalda Womi verkozen tot Miss Style: “Deelname aan missverkie­zing leverde interessan­te contacten op”

De Lierse Yalda Womi (23) sleepte tijdens de finale van Miss Wellness Beauty de titel Miss Style in de wacht. Miss Wellness Beauty is een missverkiezing voor vrouwen die in de schoonheidssector werken.

26 april