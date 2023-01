Kunst gezocht voor tentoonstelling Vrienden van de Academie met Galerij Artisjok

“Dit jaar gaan we naar het voormalige handelspand Esprit in de Antwerpsestraat 64 te Lier”, zegt voorzitter Dirk de Mol. “Onder leiding van galerij Artisjok zal een expo van 80 werken samengesteld worden. Galerijhouder Peter Everaert, ere-directeur beeldacademie Andrée Charle en curator Tewodros Hagos Berhe zullen de werken beoordelen. De tentoonstelling vindt plaats van 23 september tot en met 29 oktober. De werken worden ingeleverd tussen 7 en 10 september voor de selectie door de jury.”

“In tegenstelling tot vorig jaar is het een verkooptentoonstelling. In overleg met de galerijhouder wordt een prijs bepaald. Leerlingen die les volgen aan de academie kunnen alleen deelnemen met werk dat niet op de academie is gemaakt. Dit geldt niet voor afgestudeerden, zij kunnen zonder beperking werk verkopen. Ook als je geen les volgde aan de beeldacademie van Lier, kan je je inschrijven voor de expo. Je kan deelnemen met slechts één werk. We zijn ook nog op zoek naar een leuke titel voor de expo, dus alle voorstellen zijn welkom. De expo in Artisjok heeft geen omlijnd thema of beperkt zich niet tot een kunstdiscipline.”