Koppel aangereden op weg naar begrafenis: “Slachtoffers afgevoerd met meerdere breuken”

Lier Ontmoet Boma en co tijdens de Lierse Zomerbrade­rij

Op zaterdag 25 en zondag 26 juni organiseren de handelaars in het Lierse stadscentrum een braderij. Op zaterdag komen FC De Kampioenen acteurs Marijn Devalck, Herman Verbruggen en Loes Van den Heuvel langs voor een meet and greet. Op zondag kan u Margriet Hermans en haar dochter Celien ontmoeten in de Lierse winkelstraten.

9 juni