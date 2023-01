Kom je boompje planten in het nieuwe Geboortebos aan de Brede Zeyp in Lier

Alle kinderen die in de laatste 5 jaar zijn geboren, en hun zussen en broers, kunnen hun boompje komen planten om het bosgebied de Brede Zeyp te vergroten. “Op zondag 19 februari 2023 tussen 11 en 15 uur verwachten we de deelnemers met schop aan de Brede Zeyp ter hoogte van de Berlaarbaan 466, Sint-Katelijne-Waver, op de grens met Lier-Koningshooikt”, zegt Erik Govers van de Gezinsbond Lier. “Breng gerust iedereen mee die samen met je kindje zijn of haar boom een eigen plekje in het bos wil geven. Je kindje krijgt na het planten een certificaat en zijn of haar naam verschijnt op het infobord naast het bos, want je mag terecht fier zijn op het nieuwe stuk bos. Nadien drinken we nog een glaasje. Wij kijken er alvast naar uit jullie jonge spruiten te mogen verwelkomen met schop en boompje in de hand in het nieuwe geboortebos!”