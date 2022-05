Koeien maken uitstapje richting stadscentrum

Lier Alleen maar winnaars tijdens Younited Belgium voetbaltor­nooi

In de schaduw van het Lierse begijnhof vond woensdag het Younited Belgium voetbaltornooi plaats. Het Younited project geeft mensen in een kwetsbare positie de kans om samen aan sport te doen. In totaal deden veertien ploegen uit heel het land mee. Het plaatselijke team voetbalde onder de vlag van Lyra-Lierse.

27 april