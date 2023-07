KLJ Lier Zuid viert 35e verjaardag met uitgebreid zomerprogramma: “Dit feest mogen we niet zomaar voorbij laten gaan!”

Vijf dagen feest in Ber­laar-Hei­kant tijdens Heikermis

Mosselen eten, dansen en plezier maken op een gewestweg. In Berlaar-Heikant is het een jaarlijkse gewoonte. Vanaf vrijdag 7 juli wordt de Aarschotsebaan omgetoverd tot één groot feest, waar vijf dagen lang alles in het teken staat van mosseltenten, kermisattracties en optredens.