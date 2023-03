Kledingwinkel MaMuse na 10 jaar terug van weggeweest: “Ik heb na donkere periode opnieuw de kracht gevonden”

Kinderkledingwinkel MaMuse is terug van weggeweest. Tien jaar geleden sloot modeontwerpster Liz Cornelis uit Lier de deuren van haar winkeltje vanwege psychologische problemen. “Ik ben altijd blijven ontwerpen, maar wilde er tussenuit. Acht jaar geleden moest ik ook mijn zoon afgeven, dus heb ik even een donkere periode gekend. Ik wilde me enkel nog maar bezighouden met wat ik graag deed en dat was ontwerpen. Alles wat erbij kwam, wilde ik achterwege laten. Het was ook allemaal wat te veel, die leveringen erbij doen en die winkel open houden. De huurprijzen op de Grote Markt waren ook erg hoog. Ik heb toen hulp gezocht en nu heb ik de kracht gevonden om er terug aan te beginnen.”

Gold

De Lierse modeontwerpster ontwerpt al haar kleding zelf. “Ik doe dit ondertussen al dertig jaar, ik heb nooit iets anders dan ontwerpen gedaan”, zegt ze. “Ik verkoop hier mijn eigen collecties Gold, voor kinderen van drie maanden tot zes jaar en True Colors. True Colors is een breiwerkcollectie met allerlei kleurrijke pullovers geschikt voor kinderen van vier tot achttien jaar. Ik draag zelf een zestien. Gold bestaat al langer en was vroeger een vrij grote collectie. Ik wil hier beginnen met een kleine collectie om terug te starten. De kleding is heel fris met felle kleurtjes, zodat we ons goed kunnen laten zien. Ik houd mij wel niet bezig met het stikken en naaien van de kleding, daarvoor hebben we onze fabrikant in Portugal. Ze zijn erg vooruitstrevend en maken gebruik van materiaal zoals bio-katoen en geen synthetische stoffen.”

Unieke plates

“De kleding is vooral gericht op kinderen, maar voor de ouders willen we ook een meerwaarde creëren. Ik wilde een concept dat een beetje anders dan de klassieke kledingwinkels. Naast kleding verkopen we ook allerlei hebbedingetjes. De knuffels waren ook al aanwezig in het vorige pand, maar ik heb ook enkele plates, een soort deken, laten maken in Amerika. De techniek voor die dekens bestaat nergens in Europa. Ik heb dan tekeningen gemaakt, er enkele proeven van laten maken en die werden dan omgezet in die plates van zuiver katoen. Ze zijn verkrijgbaar in het groen, bruin en blauw. We verkopen ook poefs met stoffen die we hebben opgekocht. Eentje is gemaakt van stoffen van Dries Van Noten, ideaal voor in de kinderkamer, toch?

MaMuse bevindt zich nu in de Rechtestraat nummer 6. “We hadden dit pand eerder al gebruikt voor een stockverkoop, maar toen zag het hier nog heel anders uit. We wilden alles afwerken in één maand, maar dat zijn er twee geworden. Er was wel wat werk aan, want de vloer was een zandbak en moest vernieuwd worden. Nu liggen er Marokkaanse tegels, waar ik zelf enorm fan van ben. Het is onherkenbaar nu, alles is nieuw. De toog heb ik ook zelf ontworpen. Dat is ideaal voor wanneer ik het winkeltje openhoud, dan kan ik ondertussen verder ontwerpen.” aldus Liz.

MaMuse opende zaterdag 4 maart de deuren en is vanaf nu geopend van woensdag tot zaterdag van 11 tot 18 uur. Wil je Liz en haar winkeltje volgen? Check dan zeker Instagram.

