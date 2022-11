Klachten wegens examenvragen in ruil voor naaktfoto's in school in Lier, directie reageert: “We nemen deze meldingen heel ernstig”

Putte Chauffeur geflitst aan 70 kilometer per uur in zone dertig

In de Eksterstraat in Putte heeft de politie van Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) een chauffeur geflitst aan 70 kilometer per uur. De man reed maar liefst 40 kilometer per uur sneller dan toegelaten. Binnenkort zal de chauffeur allicht worden gedagvaard door het politieparket. Hij riskeert dan naast een geldboete ook nog een bijkomend rijverbod. In totaal reden er in de Eksterstraat 36 van 71 gecontroleerde chauffeurs te snel. Ook in de Generaal Deschachtstraat in Sint-Katelijne-Waver heeft de politiezone een snelheidscontrole gehouden. Hier werden 37 chauffeurs geflitst. De hoogst gemeten snelheid bedroeg hier 47 kilometer per uur.

