Kinderen kunnen vakantie al springend inzetten

Lier Wijnbar Piquette palmt deze zomer voormalig Timmermans-Opsomermu­se­um in: “Wijn staat centraal, maar je kan hier ook iets eten”

De uitbaters van Stadsbistro Salto!, in de Rechtestraat in Lier, maken tijdens de zomervakantie een zijsprongetje. Joris Duys en Natania Van de Schoor gaan in juli en augustus immers pop-up wijnbar Piquette open houden in het voormalige Timmermans-Opsomermuseum.

20 juni