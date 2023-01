Kinderen jonger dan 6 zwemmen een week lang gratis bij De Waterperels

Mama van ‘baby Pia’ schrijft eerste boek over zorgouders: “Het woord is niet eens opgenomen in Van Dale”

“Pia beseft nu niet helemaal dat haar mama een boek heeft geschreven, maar hopelijk is ze later fier op me.” Met het in Vlaanderen beroemde meisje – intussen geen baby meer, maar een flinke 4-jarige – gaat het ondanks haar beperking elke dag beter. Maar hoe ga je om met een zoon of dochter die extra zorg nodig heeft? Daarover schreef Pia’s mama Ellen De Meyer (36), op vraag van uitgeverij Lannoo, een boek. “Alle ouders maken zich zorgen, maar zorgouders nog een stuk meer.”

