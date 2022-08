Kinderdagverblijf De Zusjes speelt met tweede vestiging in op grote nood: “Half jaar voor opening zijn alle plaatsen al gereserveerd”

Lier Gezocht: Belleman of - vrouw om Reuzenomme­gang aan te kondigen

In het kader van de Lierse Reuzenommegang, begin oktober, is het organisatiecomité op zoek naar een nieuwe belleman of -vrouw. De persoon in kwestie moet al roepend aankondigingen doen van belangrijke evenementen in de stad, in dit geval de reuzenstoet.

1 augustus