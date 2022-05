Kinderboerderij ‘t Struisvogelnest en Fonds Emma Deprince krijgen mooie zakcent van bevriende militairen

Lier Orfeo producties brengt ‘Boris en de duivel’ naar parochie­zaal Heilig Hart

Op vrijdag 27 mei (vanaf 20 uur) wordt in de parochiezaal Heilig Hart (Eeuwfeestlaan 60 in Lier) de culturele voorstelling ‘Boris en de duivel’ gebracht. De organisatie is in handen van evenementenbureau Orfeo producties.

24 mei