KIJK. Ontsnapte gier verrast wandelaars in Lier

De lokale politie van Lier lanceerde zondag een oproep op Facebook over de ontsnapte Rüppells gier. De vogel werd gespot in onder andere de Arbeidsstraat, de Plashoevestraat en aan het Hof van Nazareth. Hij was bij een lokale valkenier ontsnapt, die al enkele pogingen ondernomen had om hem te vangen. De lokale politie van Lier reageert dat de vogel momenteel in Emblem op pad is. De eigenaar liet aan de politie weten dat hij rust en ruimte nodig had om de vogel te kunnen vangen, want dat de gier door alle aandacht erg nerveus wordt.