Kerstman neemt tijdens derde weekend van december weer zijn intrek in kersthuisje op Grote Markt

Lier Ruilwinkel Kinnebaba zoekt kinderkle­ding: “De voorraad is op korte tijd geslonken”

Ruilwinkel Kinnebaba in de Heilige Geeststraat in Lier is dringend op zoek naar kinderkleding voor de herfst en winter vanaf maat 104. “Steeds meer gezinnen vinden hun weg naar de ruilwinkel, waardoor de grote voorraad op korte tijd geslonken is”, klinkt het. De stad Lier roept inwoners op om kledij die ze niet meer nodig hebben binnen te brengen in de winkel of bibliotheek.

14 november