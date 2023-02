Kerkfabriek schenkt Lierse kant aan stadsmuseum: “Bedanking voor inspanningen bij restauratiewerken”

Burenpro­test tegen komst van windmolens langs Nete: “Molens zullen de ganse vallei van de Nete beheersen, van Walem tot Duffel”

De komst van drie windmolens in het waterspaarbekken Eeckhoven, op grondgebied Duffel en Rumst, stoot op verzet van een nieuw actiecomité bestaande uit buurtbewoners. Zij roepen op om tijdens het openbaar onderzoek bezwaar in te dienen tegen de plannen van water-link en Ecopower. “Dat deze windturbines in een vrij dichtbevolkt gebied komen te staan, is onbegrijpbaar”, klinkt het.