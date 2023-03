Kans op bewolking vanochtend in Lier

Van actuele kunst tot rad van fortuin: dit zijn onze tips voor het weekend

Nog geen plannen voor het weekend? Wat gedacht van een verleidelijke expo of een kijkje in een operatiekwartier zonder dat je zelf onder het mes moet? Of verwen je liever je buikje voor het goede doel? En ook wie op zoek is naar een cadeautje voor zichzelf of voor zijn kroost, komt zeker aan zijn trekken.