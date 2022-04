K3, Cleymans & Van Geel, Gers Pardoel en mystery guest op affiche Lier Centraal: “Na twee geannuleerde editie hebben Lierenaars iets te goed van ons”

“Het waren twee heel lange jaren, met doodse zomers die Lierke Plezierke geen eer aandeden.” Het stadsbestuur en vzw Muziek Centraal waren maar wat blij dat ze vandaag de nieuwe editie van Lier Centraal konden aankondigen. Op 7 en 21 juli en 4 en 18 augustus zal er na twee jaar opnieuw gefeest kunnen worden op de Grote Markt. “Dit is qua investeringen de grootste editie van Lier Centraal ooit. In 2018 zijn we afgestapt van de 8 optredens met vooral coverbands en specifieke genres. Dat waren gezellige avonden voor enkele honderden. Maar we mikken hoger als stad: wij willen topavonden met duizenden bezoekers”, zegt de burgervader. “Lier Centraal moet in de brede regio een begrip zijn. Dat vereist een stevige investering in namen die publiek trekken van alle leeftijden. Na twee geannuleerde edities hadden de Lierenaars sowieso iets te goed van ons.”

Volledig scherm Cleymans & Van Geel © Xavier Piron / Photo News

Quote Ik kan nu al zeggen dat onze mystery guest een absolute headliner is. Markeer die datum dus vooral met dikke letters in uw agenda. Rik Verwaest, Burgemeester Lier

Mysterie

Op de affiche staan Gers Pardoel (7 juli), K3 (21 juli), Cleymans & Van Geel (4 augustus) en een bijzondere mystery guest (18 augustus). “Een plaatsje blijft nog eventjes een mysterie. Dat doen we op vraag van onze artiest zelf. Maar ik kan nu al zeggen dat onze mystery guest een absolute headliner is. Markeer die datum dus vooral met dikke letters in uw agenda. Zij of hij is een enorme publiekstrekker bij jong en oud. Het is een naam die ik al heel vaak hoorde vallen als Lierenaars mij hun gedroomde programmatie van Lier Centraal vertellen, dus dat zit zeker goed.”

Sociale investering

“Voor het schepencollege is dit vooral een sociale investering. De afgelopen weken bleek nog eens hoe duur de concerttickets zijn geworden. In combinatie met de stijgende energieprijzen zijn er heel veel gezinnen in Lier die met hun kinderen nooit naar K3 kunnen gaan. Of voor wie een festivalbezoek of een concert er niet in zit. Als we met Lier Centraal die mensen in hun eigen stad topartiesten kunnen laten zien en vier avonden kunnen laten genieten van wat anders onbereikbaar is voor hen, dan betaal ik daar alvast met plezier belastingen voor”, besluit Verwaest. De avondoptredens starten vanaf 19.30 uur. De kindernamiddag start omstreeks 15.30 uur.

Volledig scherm Burgemeester Rik Verwaest (tweede van rechts) met Patrick van Oosterwijck, Kaat De Gruyter, Dominic De Gruyter van vzw Muziek Centraal © Marcel Schoeters