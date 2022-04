Jumbo zoekt negentigtal medewerkers om toekomstig filiaal in Lier te bemannen

Lier/Berlaar/Nijlen/Duffel/Ranst Huisartsen­kring Pallieter­land biedt Oekraïense vluchtelin­gen medische screening aan

Huisartsenkring Pallieterland heeft een medisch intake zorgpunt (MIZ) geopend voor mensen die gevlucht zijn voor de oorlog in Oekraïne. Oorlogsvluchtelingen die in Lier, Berlaar, Nijlen, Duffel of Ranst zijn terecht gekomen, kunnen zich preventief laten screenen in het centrale dokterskabinet in de Lierse Transvaalstraat.

10:29