JULIUS brengt tweede single ‘Dancing On My Own’ uit: “Het verhaal over de toxische relatie gaat verder”

De muzikale carrière van de driekoppige band JULIUS is vertrokken, want het is al tijd voor hun tweede single. Voor hun nieuwe nummer ‘Dancing On My Own’ ruilen ze de melancholie van hun vorige om voor een vrolijke disco sound. “Met bijbehorende videoclip, nog een primeur voor ons!”

Vanaf vrijdag 10 maart kan je (in je eentje) dansen op het nieuwe nummer van JULIUS ‘Dancing On My Own’. In december werd hun debuutsingle ‘Crush My Soul’ uitgebracht. Sindsdien heeft de driekoppige band niet stilgezeten, want ze zijn meteen daarna opnieuw de studio ingedoken om hun volgende single tot leven te wekken. Dit lied haalt de disco sound onder het stof vandaan en vormt het vervolg op de toxische relatie die ontstond bij ‘Crush My Soul’. Deze keer ligt de focus niet op de donkere kant van een relatie, maar verdiepen ze zich in de gevoelens van self-love na een breuk.

“Self-love wordt vandaag de dag sterk bemoeilijkt door sociale media, waar onzekerheid bij individuen toeneemt”, zegt frontman Pieter Platteau. “Dit kan leiden tot misbruik in relaties. Met dit nummer willen we een anthem bieden aan mensen die net uit een relatie komen. De vrijheid die bij personen werd afgenomen door hun relatie, wil JULIUS teruggeven via het surrealisme dat zit verstopt in ‘Dancing On My Own’. De herontdekking van die vrijheid staat hier centraal.”

Eerste videoclip

De release van de single gaat gepaard met een videoclip, wat een primeur is voor de band. “Het verhaal achter ‘Dancing On My Own’ krijgt niet alleen een auditief, maar ook een visueel luik. De insteek ligt op de surrealistische wereld die de nieuwe ontdekkingen waarvan je tijdens je relatie niet wist dat ze bestonden, weerspiegelt.”

De single is vanaf vrijdag 10 maart te beluisteren op al de streamingplatformen zoals Spotify en Apple Music. De release van de videoclip zal officieel aangekondigd worden op de socials van JULIUS.

