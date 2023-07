Jos Tobback is nieuwe voorzitter van ‘Rotary Club Lier’

MIJN DORP. Het Berlaar van huisfoto­graaf Kris Martlé (48): “Als je binnen­stapt in de Sint-Pieters­kerk beleef je echt een zen-mo­ment”

Als er iets te doen is in Berlaar, is huisfotograaf van het dorp Kris Martlé gegarandeerd van de partij om de taferelen op beeld vast te leggen. Daarnaast is hij ook al een dertiental jaar postbode en kent zo alle mensen uit zijn buurt. Niemand beter dus om ons rond te leiden in Berlaar. “Eén van mijn mooiste momenten in de gemeente is toen we het sterretje van mijn oudste dochter Caroline in de sterrenboom aan het geboortebos mochten hangen.”