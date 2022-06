Jongeman (26) overleden na sprong van brug over Netekanaal in Ranst: politie waarschuwt voor gevaarlijke onderstroming

RanstBrandweerzones Rand en Rivierenland rukten woensdagavond met meerdere ploegen uit om te zoeken naar een mogelijke drenkeling in het Netekanaal. Getuigen hadden daar gezien hoe iemand van de brug sprong en niet meer boven kwam. Ondertussen is de 26-jarige man levenloos uit het water gehaald.

De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar Emblem-Beach, een zwemplaats aan de Kesselsesteenweg en de brug over het Netekanaal. Officieel mag je daar niet zwemmen, maar omdat er veel sociale controle is, wordt het gedoogd. “Enkele getuigen meldden ons omstreeks 19.45 uur dat iemand van de brug over het Netekanaal gesprongen was en daarna niet meer boven water kwam”, vertelde Els Kusters van politiezone ZARA tijdens de zoektocht. “De prioriteit is uiteraard deze man zo snel mogelijk te vinden.”

Ongeval

Helaas heeft de zoektocht niet meer mogen baten. Rond 21.30 uur hebben reddingswerkers het levenloze lichaam van de jongeman uit het water gehaald. Het zou gaan om een man van 26 jaar uit Lier. “Op basis van de eerste getuigenverklaringen gaan wij uit van een spijtig ongeval”, laat Kusters nog weten.

De brandweer bevestigt dat de posten van Ranst, Brecht en Zandhoven ploegen uitstuurden. Er was ook ondersteuning van de post in Nijlen en van Zone Rivierenland, die duikers hadden voorzien.

Het is niet de eerste keer dat een zwemmer in het Netekanaal verdrinkt. Twee zomers geleden nog liet een twintigjarige het leven bij een zwempartij op een verboden plek. Toen in Lier. Het ging om een Pakistaan die in het asielcentrum van Ranst verbleef. Net zoals toen roept de politie van Lier ook nu op om voorzichtig te zijn en om niet te gaan zwemmen in het kanaal.

Levensgevaarlijk

Want ook bij hen worden er tijdens warme dagen op regelmatige tijdstippen zwemmers uit het kanaal gehaald en aangesproken door de politie. “Het is levensgevaarlijk”, zegt politiewoordvoerster Magalie Derboven. “Onder meer omwille van het temperatuurverschil op verschillende plekken in het kanaal alsook een zeer gevaarlijke onderstroming.”

Zwemmers krijgen dan wel een GAS-pv mee naar huis, maar de politie benadrukt tot slot dat het hen niet om die boetes gaat. “We willen vooral iedereen waarschuwen en erop hameren dat zwemmen in het Netekanaal erg gevaarlijk is”, besluit Derboven. Met de zomer voor de deur en het aangekondigde warme weer begrijpt de politie dat vele jongeren verfrissing willen gaan zoeken aan het Netekanaal. De politie zal daarom op warme dagen en in de maten van het mogelijk patrouilleren.

