Jonge chauffeur blaast positief na Tomorrowland: “Dit had ik niet verwacht”

Man wordt onwel achter het stuur op Mechelse­steen­weg in Lier: nog steeds in kritieke toestand

In Lier is een man achter zijn stuur onwel geworden. Dat gebeurde op de Mechelsesteenweg, ter hoogte van het wokrestaurant Xuri. De wagen botste daardoor op enkele geparkeerde auto’s. De man moest gereanimeerd worden en is in kritieke toestand naar het UZ Antwerpen gebracht.