Jong talent Kobe Rodyns (11) wint ene nationale muziekprijs na de andere: “Het geheim? Veel oefenen, maar ook een goede begeleider!”

Lier Feest sluit af met allereer­ste Netesprong: “Spring mee in de Binnenete!”

Op zondag 25 juni om 18 uur nodigt Lier Feest jong en oud uit om mee in de BinnenNete te springen. Na vier dagen Lier Feest is de Netesprong de kans om het weekend af te sluiten en spoelen met een verfrissende plons in het water.