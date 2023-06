Jong N-VA wil vrijwilligerskorps oprichten: “Voorbeeld van gemeenschapsvorming en solidariteit”

BINNENKIJ­KEN. Woont u weldra in de stenen molen van Ranst? “Er valt altijd wel wat op te knappen, maar je krijgt er véél voor terug”

Droomt u van een bijzondere woning vol charme en historiek? Dan is een bod op de molen Van den Kinschot in Ranst het overwegen waard. De huidige bewoners van het knap omgebouwde pand zetten hun levenswerk na bijna vier decennia te koop. De kostprijs voor maar liefst 324 vierkante meter bewoonbare oppervlakte: 550.000 euro. “Toen wij de molen kochten, was hier zelfs geen water of elektriciteit. Maar we lieten ons niet afschrikken”, zegt Luc. Kijkt u even mee.