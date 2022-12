Jogger fotografeert pakkend beeld van verdronken vosje in jachthaven

Op zondagochtend ging fotograaf Robby Brouwers (50) joggen met zijn vrouw langs het Netekanaal aan de jachthaven van Emblem. Ze waren aan het genieten van het mooie winterse landschap, toen ze plots een vosje levenloos in het water zagen drijven. “Ik wilde foto’s nemen om eventueel naar Natuurpunt te sturen, omdat ze het kadaver misschien moesten weghalen”, zegt Robby. “Ik vond het ook te gevaarlijk om het beestje er zelf uit te halen, want het was erg glad en ik zou er niet naast willen belanden.” Het is een pakkende foto en toont hoe ook de natuur haar tol eist in deze koude dagen.