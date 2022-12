Joe Pakjestruck, een disco rolschaatsbaan en meer! Dit staat op het programma voor Kerst in Lier 2022

LierHet is weer Kerst in Lier! De stad wordt ondergedompeld in een warme, winterse sfeer. Er staat heel wat op het programma voor de kerstliefhebber. Genieten van een warme chocomelk op de kerstmarkt of een bezoekje brengen aan de kerstman, dat kan allemaal deze maand. Ontdek hier wat je allemaal kan beleven tijdens de feestdagen in Lier.

Lier staat in vuur en vlam op zaterdag 10 december. Om 17 uur steekt de burgemeester de kerstverlichting aan. Daarna vinden er licht- en vuuracts plaats op verschillende locaties in de binnenstad. Meer info over het tijdsschema en de locaties vind je ter plaatse aan de infostand.

De Joe Pakjestruck parkeert in Lier op zondag 11 december tussen 15 en 18 uur. Je kan ter plaatse een pakje schenken aan een kindje in armoede. Daarnaast zorgen verschillende dj’s en artiesten voor een muzikale namiddag.

Kerstmarkt in het weekend van 16, 17 & 18 december

Tijdens het weekend staan er honderden kraampjes uitgestald op de Grote Markt en het Felix Timmermansplein. Vanaf 17 uur kan je je eigen lichtschilderij maken op de Gevangenenpoort. Op vrijdag om 20 uur brengt het koor verschillende (kerst)klassiekers. Op zaterdag en zondag kan je tussen 13.30 uur en 17 uur terecht in de gezellige chalet, waar je een wenskaart kan schrijven met een boodschap voor je stadsgenoten. Als je geen inspiratie hebt, kan je er ook de mooie woorden van de Lierse schoolkinderen en bekende Lierenaars bewonderen. Zaterdag om 14 uur arriveert de kerstman per koets, vergezeld door muzikanten en kerstelfen, aan het stadhuis. Hij zal intrekken in het kersthuisje, waar je hem kan bezoeken op zaterdag en zondag tussen 14 en 18 uur. Wie hem een bezoekje brengt, krijgt een knutselpakket om een eigen trekpopje te maken. Als je een aandenken aan deze Kerst in Lier wil, kan je een foto maken in één van de vijf fotomomenten in de Antwerpsestraat. Zo kan je poseren in een grote kerstbal of met een Yeti.

Kerstvakantie

Tijdens de kerstvakantie kan je op zoektocht met Rudy het rendier. Je gaat op pad met het hele gezin om op zoek te gaan naar de kerstversiering om de kerstboom van de kerstman te versieren. Van 24 december tot 8 januari (uitgezonderd 25 december en 1 januari) vindt het vertrek van de tocht doordeweeks plaats tussen 9 en 12.30 uur of tussen 13.30 en 16.30 uur bij Visit Lier op de Grote Markt. Tijdens het weekend is dat tussen 10 en 17 uur in het Stadsmuseum Lier in de Florent Van Cauwenberghstraat 14. Deze activiteit is vooral voor voor gezinnen met kinderen tussen 3 en 7 jaar.

Van 5 tot 8 januari keert de Grote Markt terug naar de jaren ‘80 met een disco rolschaatsbaan. Tussen 14 en 18 uur kan je komen rolschaatsen met toepasselijke muziek en sfeerverlichting. Je betaalt 1 euro per half uur (20 cent met de UiTPAS Lier met kansentarief). Eigen rolschaatsen zijn niet toegestaan. Je kan ter plaatse rolschaatsen huren.

De Nieuwjaarsreceptie wordt opnieuw een lentedrink. Deze zal plaatsvinden op zondag 7 mei van 11 tot 13 uur op de Grote Markt van Lier en op zondag 14 mei van 11 tot 13 uur in De Laag in Koningshooikt.

