JCI organiseert fietstocht voor jonge ondernemers

Voetbal Belgen in het buitenland Jellert Van Landschoot bezorgt hekkenslui­ter Helmond Sport met twee goals stunt tegen Emmen: “Een ongelofe­lij­ke ontlading”

Helmond Sport en zijn Belgisch legioen was vorig seizoen een revelatie in de Nederlandse tweede afdeling, maar dit jaar sputtert de motor. Helmond staat laatste en hoewel degraderen onmogelijk is, werd Sven Swinnen weggehaald bij zusterclub KV Mechelen en tot T1 gepromoveerd. De coach debuteerde vorige vrijdag nog met een 4-1 nederlaag tegen leider Volendam, maar dinsdagavond was het wel prijs. Dankzij twee goals van Jellert Van Landschoot, telkens in de toegevoegde tijd van elke helft, klopte Helmond na 7 wedstrijden zonder zege, nummer twee Emmen met 1-2.

3 maart