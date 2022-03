JCI Lier zamelt medisch materiaal in voor Oekraïense vluchtelingen: “Daar is nu meer nood aan dan aan kleding”

De oorlog in Oekraïne laat ook de leden van JCI Lier niet onberoerd. Op initiatief van Lierenaar Laurens Boogers zette JCI onlangs een hulpactie op poten die nog niet meteen afgelopen zal zijn.

“Ik wou niet zomaar staan toekijken aan de zijlijn en vond bij JCI - niet alleen in Lier, maar in heel Vlaanderen – verschillende mensen bereid om mee op de kar te springen”, legt Laurens Boogers uit. “Concreet proberen we zo veel mogelijk medisch materiaal, zoals verbanden en ontsmettingsproducten, te verzamelen voor de vele Oekraïners die het oorlogsgeweld zijn ontvlucht. In een dergelijke crisis is medische hulp het meest dringend. Daar is nu meer nood aan dan aan pakweg kleding. We hebben ondertussen al vijf vrachtwagens met materiaal richting Oekraïense grens kunnen sturen, maar er is nog steeds veel nodig. Woensdag vertrekt er trouwens al een zesde lading.”

Volledig scherm JCI Lier zamelt medisch materiaal in voor Oekraïense vluchtelingen. © David Legreve

Douche-units

Via een contactpersoon vond JCI een opslagplaats in Breendonk. Daar worden alle hulpgoederen verzameld, gesorteerd en op de vrachtwagen gezet. Enkele in België wonende Oekraïners zorgen er voor dat alles op de juiste plaats terecht komt. “Julian Matytchak heb ik ooit leren kennen tijdens een skireis. Hij schakelde op zijn beurt zijn vrienden Taras Movchan en Yarrema Vengrynovych in. Deze ‘drie musketiers’ zorgen voor de contacten ter plaatse. De samenwerking verloopt heel vlot. Het is eigenlijk ongelooflijk wat we in een week al konden realiseren.”

Naast medisch materiaal wil JCI binnenkort ook mobiele douche-units richting de vluchtelingenzones gaan sturen. “Je hebt zo van die opleggers met douchecabines die worden gebruikt bij festivals en sportwedstrijden. Daarvan zouden we er een paar willen inzetten, zodat mensen die op de vlucht zijn ten minste eens de kans krijgen om zich deftig te wassen”, vertelt Laurens Boogers. “Ook daar is erg veel nood aan. Alleen: zo’n mobiele douche-unit huren, is niet goedkoop. En dus zijn we op zoek naar particulieren of bedrijven die willen ‘sponsoren’.”

Wie op één of andere manier zijn steentje wil bijdragen aan de hulpactie van JCI kan een mail sturen naar laurens.boogers@gmail.com.

