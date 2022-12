JCI Lier wil 14% kinderarmoede aanpakken

In Lier bedraagt het aandeel in kinderarmoede 14%. Via Stad Lier kwam JCI Lier in contact met Home-Start, een vrijwilligersorganisatie die gezinnen in nood bijstaat. Na contact met de organisatie bleek dat zaken zoals een sociaal netwerk, continuïteit en beleving, belangrijker zijn dan een pure financiële bijdrage. Na het gesprek met Home-Start wordt er binnen JCI Lier gekeken naar welke meerwaarde er geboden kan worden aan deze vzw. Verder wil JCI de uitdaging aangaan om het cijfer van 14% omlaag te krijgen. Ze gaan verder kijken welke mogelijkheden er bestaan, onder andere via contact met basisscholen uit Lier. Op basis hiervan kan er op een geïnformeerde manier gekeken worden welke gerichte acties er in de toekomst ondernomen kunnen worden.