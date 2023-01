Jan Hendrickx komt oog in oog met De Tijger

Het is een verhaal van Dario Fo, geregisseerd door Dimitri De Raedt. Jan Hendrickx speelt de rol van een gewonde Chinese soldaat die oog in oog komt te staan met een tijger. Dit is pas het begin van een soms spannend, maar vooral hilarisch avontuur. De kracht van het theater neemt de toeschouwer mee in dit fantastisch verhaal: een soldaat in burleske harmonie met tijgers.