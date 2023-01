Jacob’s conceptstore geopend in Antwerpsestraat: “Steeds meer hippe boetieks vestigen zich in het centrum”

“We keken al twee jaar uit naar onze vestiging in Lier”, zegt Thomas Nouws van Jacob’s Conceptstore. “In het prachtige handelshuis vestigden eerder al Torfs en Takko, maar ondanks dat er heel wat grote ketens uit het centrum verdwijnen merken we dat er meer hippe boetieks zich in het centrum vestigen en dat er sinds corona ook meer lokaal gekocht wordt. Onze conceptstore stelt een fysiek verkooppunt ter beschikking aan meer dan 25 lokale en creatieve ondernemers. Mensen die in bijberoep juwelen, handtassen, keramiek, postkaarten, kinderkledij of iets anders maken, vinden dan ook hun weg naar ons en zijn welkom om mee in ons concept te stappen. Op die manier bundelen we zelfstandigen samen met een passie en liefde voor hun handgemaakte producten. Dit grote pand is dan ook een mooi uithangbord voor Lierse ondernemers. De economische dienst van de stad Lier verwelkomt ons dan ook met open armen en is blij met deze aanwinst.”