Inwoners kunnen mee investeren in zonnepanelen op stedelijke gebouwen

Loslopende honden bijten bordercol­lie en baasje, buurtbewo­ners Millegem­pad vragen om maatrege­len: “Wat als die beesten ooit een kind aanvallen?”

Nadat Francis Gevers en zijn bordercollie Spot op het Ranstse Millegempad werden aangevallen door twee loslopende honden zit de schrik in de buurt er goed in. Omwonenden menen te weten wie de eigenaar is van de ‘probleemhonden’ en vragen de gemeente om in te grijpen. “Die honden kunnen hier het best worden weggehaald.” Burgemeester Johan De Ryck (N-VA) heeft de politie om verder onderzoek gevraagd.