Ingrid Godon stelt haar nieuwe werk voor op de zolder van haar vriendin: “Geen galerij, maar een inkijk"

De kunstenares is al meer dan 40 jaar actief en toonde haar werk al op verschillende plaatsen in en buiten Europa. In 2020 ging ze reeds aan de slag met de kleine sculpturen. Het textiele werk kreeg definitief vorm tijdens een verblijf van twee maanden in de Scualo Internazionale di Grafica in Venetië in het najaar van 2021. Daar kreeg ze de kans om volop te experimenteren met tekenen en printen op textiel. “Ik begon tijdens corona figuren uit mijn illustraties vorm geven”, zegt Ingrid. “Zo maakte ik sculpturen in klei. Die werden dan gebakken bij een vriendin van mij, Jeannine Vrins. Zij heeft haar atelier Oker in het Looks.” Het boek ‘Uit het kijken kwam het zien’ van uitgeverij Querido met tekst van Paul de Moor speelt een belangrijke rol in de expo. Het is een hoogtepunt in haar oeuvre, een werk dat toont hoe ze de vrijheid heeft gevonden om haar verhaal als kunstenaar te vertellen. ‘Uit het kijken kwam het zien’ is niet het enige hoogtepunt van 2022. Eerder dit jaar werd ze in een internationale wedstrijd door de stad Parijs gekozen om één van de 30 nieuwe metrostations van Parijs van haar werk te voorzien. Voortaan is metrostation Sevran-Livry op lijn 16 het Ingrid Godon-station, een stukje Lier in de grootstad Parijs.