“In het weekend is ze zelfs teleurgesteld dat ze bij mama en papa moet blijven”: ‘baby Pia’ doet het bijzonder goed in ‘gewone’ kleuterklas

LIER/LINTHet gaat goed met baby — intussen bijna vier jaar en dus een flinke kleuter — Pia. Na een ongeziene solidariteitsactie in 2019 en de duurste prik ter wereld te krijgen, is ze aan de betere hand. Ze zit in een rolstoel momenteel maar gaat wel gewoon naar de reguliere — en dus niet bijzondere — kleuterklas. Vrijdag werden enkele Vlaamse parlementsleden op haar school uitgenodigd om dat te aanschouwen. “Pia is zelfstandig, mondig en is helemaal mee met de leerstof, waarom zou ze dan bijzonder onderwijs moeten volgen?”

Baby Pia werd geboren met de erg zeldzame spierziekte SMA (spinale musculaire atrofie). Haar enige redmiddel was een gloednieuwe gentherapie, één prik, maar wel eentje met een prijskaartje van 1,9 miljoen euro. Eind 2019 zetten haar ouders een sms-actie op. De reactie van medelevend Vlaanderen was ongezien, het nodige bedrag werd zowaar opgehaald en Pia kon behandeld worden.

Intussen zijn we enkele jaren later en baby Pia is intussen een fikse kleuter, die volgende week vier kaarsjes mag uitblazen. Ze doet het erg goed, ondanks recent erg ziek geweest te zijn van RSV (respiratoir syncytieel virus), erg gevaarlijk voor jonge kinderen. “Maar ze is er weer helemaal terug boven op”, klinkt een opgewekte mama Ellen De Meyer. “Ze doet het heel goed en gaat enorm graag naar school. Zelfs zo graag dat ze in het weekend teleurgesteld is dat ze bij papa en mama moet blijven”, lacht Ellen.

De Wilg

Pia volgt therapieën om te leren stappen en gaat door het leven in een rolstoel. Het gezin uit Wilrijk is daarom verhuisd naar een woning met enkel een gelijkvloers, die vonden ze in Lier. Pia heeft enkel een motorische beperking, dus wilden haar ouders kost wat kost dat ze regulier onderwijs zou volgen tussen kinderen zonder beperkingen, in plaats van bijzonder onderwijs.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Pia met haar klasgenootjes en enkele Vlaamse volkvertegenwoordigers. © Klaas De Scheirder

“Wij hebben enorm veel geluk gehad dat we met kleuter- en basisschool De Wilg in Lint een school in de buurt hebben gevonden die Pia wilde aanvaarden als leerling”, benadrukt Ellen. “De school had namelijk eerder al ervaring met een kindje met een beperking en blijkbaar verliep dat inclusietraject zeer goed. Bovendien heeft de school Pia’s situatie besproken met héél het schoolteam, inclusief alle juffen en meesters tot en met het zesde leerjaar. Allen gingen ze akkoord om Pia aan te nemen, dat geeft ook perspectief, dat ze tot het middelbaar in dezelfde school kan blijven.”

Goodwill

“Jammer genoeg is dat vaak anders, ik ken een koppel dat vier keer geweigerd werd door scholen in de buurt, vooraleer ze een inclusieve school vonden, je bent als ouder afhankelijk van de goodwill van de school”, verandert Ellen van toon. “Vaak ligt dat niet aan die scholen zelf, maar aan het budget dat er voor inclusie wordt vrijgemaakt bij de Vlaamse overheid. Voordien kon Pia bijvoorbeeld beroep doen op vrijwilligers om haar te helpen in de klas, maar we hebben het geluk dat ze zo mondig en zelfstandig is — veel zelfstandiger dan we ooit hadden kunnen hopen — waardoor ze die nu niet meer nodig heeft.”

“Dat ligt ook aan de juf, die sterk genoeg is om de volledige klas — inclusief Pia — te dragen. Maar wat als er volgend jaar een nieuwe juf of meester is, die daar wel moeite mee heeft? Moeten we dan terug vrijwilligers vinden? Of kunnen we dan beroep doen op het persoonlijk assistentiebudget van de Vlaamse overheid? Pia staat daarvoor op een wachtlijst momenteel, net zoals duizenden andere Vlaamse kinderen.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm © Klaas De Scheirder

Weinig animo in parlement

Om een lans te breken voor inclusief onderwijs — zodat kinderen niet in bepaalde hokjes worden geduwd in het bijzonder onderwijs — én om meer budget te vragen voor inclusietrajecten, nodigde De Wilg de hele commissie onderwijs van het Vlaams parlement uit. Initieel zouden veertien volksvertegenwoordigers present tekenen maar uiteindelijk kwamen enkel Karolien Grosemans (N-VA) — voorzitter van de onderwijscommissie —, Kathleen Krekels (N-VA), Johan Danen (Groen) en Jan Laeremans (Vlaams Belang) opdagen. Van cd&v, Open Vld, Vooruit en PVDA kwam niemand opdagen. “Het enthousiasme voor inclusief onderwijs in het Vlaams parlement is tekenend”, zucht Ellen. “Het is kenmerkend welke waarde onze Vlaamse parlementsleden aan inclusief onderwijs geven.”

Daar trekt de bijna vierjarige Pia zich momenteel nog niks van aan. Ze doet het goed op school, ze heeft veel bewegingsvrijheid in haar rolstoel in de nieuwbouw van de school, ze is mee met alle leerstof en erg mondig in haar Oceaan-klasje. “Of Pia ooit terug zelfstandig zal kunnen wandelen? Dat is koffiedik kijken, er is op dit moment geen enkele manier om dat te kunnen voorspellen. We zullen zien hoe het loopt, maar we zijn al heel blij met wat ze bereikt heeft. Als ouder hoop je natuurlijk dat er nog meer mogelijk kan zijn — en daar wordt ook aan gewerkt —, maar we pinnen niet te hard vast op wat ze niet kan. We focussen vooral op wat ze wél kan.”

Volledig scherm © Klaas De Scheirder

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.