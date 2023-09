IN BEELD. Oud-leerlingen keren na een halve eeuw terug naar de verpleegsterschool

Twaalf vrijwilli­gers schrijven lijvig boek over Ranstse kastelen en landhuizen: “Veel mensen weten Doggenhout niet eens liggen”

De Ranstse Themaraad Erfgoed komt met een boek op de proppen over de vijf kastelen en zes landhuizen in groot Ranst. Via het boek willen de initiatiefnemers de Ranstenaren iets wijzer maken over een paar bekende en minder bekende historische gebouwen in hun gemeente. “Al onze kasteelheren hebben een hart voor hun erfgoedparel.”