IN BEELD. 100 jaar Podiumacademie: “Muziek, woord en dans vereeuwigd in beeldhouwwerk”

Mijntelco België op 39ste plaats in ranking van snelste internet, maar het verschil per provider loopt flink op

Snel en stabiel internet: dat beschouw je als vanzelfsprekend, tot je verbinding het laat afweten natuurlijk. Het is tegenwoordig een must, niet alleen voor ontspannende activiteiten, zoals gamen of het streamen van films en series, maar ook voor wie thuis werkt of regelmatig virtueel vergadert. Met deze basistips van Mijntelco.be zorg je ervoor dat je internet snel genoeg is.