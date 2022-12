“Ik werd naakt wakker en wist van niets. Daarna ben ik ingestort”: twintiger staat terecht voor verkrachting van meisje (17) op de toiletten van manege

Lier/Duffel Natuurpunt Oude Spoorweg plant morgen bomen in de vallei van de Babelse Beek, maar niet iedereen is blij met komst van bos: “Elzen zijn giftig voor paarden”

Een boomplantactie aan de Babbelbeekse Beemden, op de grens met Lier en Duffel, zet kwaad bloed bij een bewoner uit de buurt. Volgens de man is de komst van zo’n 1.000 elzen slecht voor zijn paarden, want de boomsoort is giftig voor de dieren. Volgens Dirk Costrop van Natuurpunt is er evenwel helemaal geen kans op vergiftiging. Costrop nodigt iedereen vandaag dan ook uit om mee te helpen met de aanplant van het bos.

13:42