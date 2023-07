“Ik was op zoek naar vriendschap. Ik ben alleen op de wereld”: Man (43) benaderde minderjarige meisjes met ‘ongepaste vragen’

Twee jaar lang hielp TeamE­clairs Waalse dorpen om waterbom te vergeten: “Ze vinden het koud en kil als we eens weekend overslaan”

Het begon met een pollepel achter de kookpotten, het eindigde met een truweel in de huizen van liefst 300 gezinnen. Om maar te zeggen dat Wallonië na de waterbom in 2021 twee jaar lang zowat elk weekend op ‘TeamEclairs’ kon rekenen. Om maar te zeggen dat Philippe (50 en Inge (45) uit Nijlen samen met Nadine (53) uit Rijmenam even rust verdiend hebben. “Het is soms moeilijk om neen te zeggen, maar het moet. Al is er altijd eerst nog ruimte voor een feestje.”