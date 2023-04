“Ik had schrik. De politie had me al eens hardhandig aangepakt”: Vrouw (39) vlucht onder invloed van drugs van politie

Nieuwe editie van Boeren­markt aan gemeente­huis: “Een gezellig gebeuren voor jong en oud”

Op het binnenplein van het gemeentehuis van Sint-Katelijne-Waver vindt op vrijdag 5 mei een nieuwe editie van de Boerenmarkt plaats. Een 100-tal standhouders bieden er ambachtelijke producten, groenten en fruit, plantgoed en handgemaakte hebbedingen aan. “Je kan er ook genieten van de avondzon met een hapje en drankje en diertjes aaien. Voor de kinderen is er een springkasteel. De Boerenmarkt is een gezellig gebeuren voor groot en klein”, deelt de gemeente mee. De markt start om 18 uur en loopt tot 22 uur. Standhouders kunnen zich nog tot 1 mei inschrijven via de gemeentelijke website.