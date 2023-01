IJs- en vuurshow onaangekondigd veel te vroeg afgelopen: “Er stonden veel teleurgestelde gezinnen”

Sint-Katelijne-Waver 11 GAS-boe­tes voor het afsteken van vuurwerk in BODUKAP-gemeenten

In de nacht van oud op nieuw heeft de politie van Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) actieve controles gehouden op het afsteken van vuurwerk. “In de BODUKAP-gemeenten geldt er een verbod om wensballonen op te laten of om feestvuurwerk af te steken”, verduidelijkt de politie. “Dit kan of mag alleen wanneer er vooraf toestemming wordt verleend. En dat is dit jaar niet gebeurd door geen enkele burgemeester in de vier gemeenten.” In totaal werden er tijdens de controle-acties elf GAS-PV's opgesteld. Het merendeel werd uitgeschreven in Bonheiden. “Daar gebeurden zeven vaststellingen”, besluit de politiezone. “In Duffel werden er dan weer twee vaststellingen gedaan en in Putte en Sint-Katelijne-Waver telkens één.”

3 januari