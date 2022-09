Iedereen welkom op begrafenis van koppel dat om het leven kwam bij zwaar ongeval

Familie en vrienden nemen zaterdag 1 oktober afscheid van Wim Janssens (37) en Joyce Van Roosbroeck (36). Het koppel uit Koningshooikt bij Lier kwam vorige week zondag om het leven bij een zwaar verkeersongeval op de Aarschotsesteenweg (N10) ter hoogte van busbouwer Van Hool. Vier anderen raakten zwaargewond. De uitvaart vindt plaats in het gemeenschapscentrum Den Boomgaard langs de Antwerpsesteenweg in Ranst. De familie van Wim en Joyce nodigen iedereen die wil komen uit voor de plechtigheid. De samenkomst is voorzien om 9.30 uur. Een uurtje later start de plechtigheid. Sinds het ongeval leeft het hele dorp mee met de familie en vrienden van Wim en Joyce. De stad legde eerder deze week een rouwregister neer in het dienstencentrum De Waaier.