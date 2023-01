Huizenprijzen blijven fors stijgen in Lier

Lier Omgevings­ver­gun­ning toegekend voor Al­vo-supermarkt in Lier

De omgevingsvergunning voor de nieuwe Alvo-supermarkt in de voormalige C&A-keten is toegekend door het schepencollege. De vorige directeur van Alvo Jan Pelgrims hoopte de supermarkt ten laatste in februari geopend te zien, maar de openingsdatum is voorlopig nog niet bekend.

16 januari