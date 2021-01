Huisarts geschorst die patiënten attesten voorschreef om mondmasker niet te dragen: “Hij zet alle maatregelen om de coronapandemie in te dijken op de helling”

De man met een jarenlange staat van dienst kwam in conflict met zijn collega’s nadat hij op 15 augustus tijdens een wachtdienst weigerde om een mondmasker te dragen tijdens de consultatie. Daarop besliste Huisartsenkring Pallieterland en Omgeving de man te schorsen voor deelname aan de wachtdienst.

Het dossier belandde daarop bij de Provinciale Geneeskundige Commissie van Antwerpen, dat op 4 december besliste om het visum van de man voorlopig in te trekken. Een beslissing die zes dagen later en na een nieuw verhoor werd bevestigd en verlengd “zolang het gevaar voor de patiënten of de Volksgezondheid voortduurt”.

Complot

De Provinciale Geneeskundige Commissie van Antwerpen haalt verschillende argumenten aan. Zo zou de arts beweren dat de coronapandemie een complot is van de overheid. “Hij handelt niet volgens de huidige stand van de wetenschap. Hij geeft toe attesten tot vrijstelling van de mondmaskerplicht te schrijven op vraag van de patiënt zonder hun klachten in vraag te stellen en dit meermaals te doen.”

“Hij houdt bijgevolg ook geen rekening met het feit dat deze personen die geen mondmasker dragen, anderen gemakkelijk kunnen besmetten. Door dit gedrag zet hij alle maatregelen om de coronapandemie in te dijken op de helling”, aldus de argumentatie van de Commissie voor de Raad van State.

Raad van State

De huisarts was naar het rechtscollege getrokken, maar werd door de Raad van State voorlopig in het ongelijk gesteld omwille van het ontbreken van de hoogdringendheid. De voorzitter van Huisartsenkring Pallieterland en Omgeving zegt in een reactie het jammer te vinden dat de schorsing is moeten gebeuren, maar wilde verder geen commentaar kwijt. Ook de man in kwestie wenste ons niet te woord te staan.

De schorsing heeft grote gevolgen voor de arts. Hij verliest niet alleen zijn inkomen, voor de Raad van State gaf hij ook aan zeer bevreesd te zijn voor de reactie van zijn patiënten en van het publiek. “Hij heeft jarenlang gewerkt en gestudeerd om arts te kunnen worden. Dit is een roeping. Het feit dat hij dit beroep niet meer kan uitoefenen raakt hem zeer diep in zijn ziel”, aldus zijn advocaat Michaël Verstraeten.

Heksenjacht

Verstraeten gelooft dat hij ten gronde wel gelijk zal halen voor deze én de andere huisartsen die in een gelijkaardige procedure zitten. “Als ik zie op welke gronden ze worden aangepakt, dan heb ik daar sterke bedenkingen bij. Je mag als arts niet denken dat de maatregelen niet goed zijn, want dan ben je een gevaar voor de volksgezondheid en wordt je licentie afgenomen. Dit is een heksenjacht. We gaan regelrecht naar een totalitaire staat.”

Volgens Verstraeten is de Commissie zelf niet goed op de hoogte van de regelgeving en is het dragen van een mondmasker bij het behandelen van patiënten die geen coronasymptomen hebben slechte een advies van Sciensano, geen verplichting. “Marc Van Ranst mag zeggen dat de bijwerkingen van de coronavaccins niet gekend zijn, maar als een arts dat doet, dan is dat een probleem. En wat de tests betreft, geeft de Wereldgezondheidsorganisatie zelf aan dat ze niet betrouwbaar zijn.”

De advocaat is overigens zelf geen onbekende in het coronadebat. De woordvoerder van de vzw Viruswaanzin kwam eerder in het nieuws nadat hij had geschreven dat virologen de doodstraf moeten kunnen krijgen wegens hun “gruwelijke misdaden”.