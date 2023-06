Hogeschool Thomas More en voetbalclub Lierse gaan samenwerken: “Voetballers zijn de ideale onderzoekssubjecten”

Politie stelt vijftig pv’s op tijdens controleac­tie: “Maar 80 procent van de gecontro­leer­den hield zich wél aan de regels”

Tijdens een controleactie van de politie Lier zijn vijftig processen-verbaal opgesteld. “Het ging om 21 jongeren pv’s en 29 andere pv’s”, vertelt politiewoordvoerster Magalie Derboven. De politie focuste zich voornamelijk op fietsovertredingen. De pv’s die werden opgesteld gingen voornamelijk over het rijden in een enkelrichting straat, het parkeren op een mindervalide plaats, het negeren van het rood licht en fietsen in de voetgangerstunnel. “Daar merkten we op dat 80 procent van de gecontroleerden zich wél aan de regels hielden en effectief ook afstapte”, gaat Derboven verder. “In teken van verkeersveiligheid blijven we dergelijke controles herhalen.”