“Hier heb ik 33 jaar voor gewerkt. Dit zien, raakt me heel diep”: Discotheek La Rocca één week voor laatste feestje volledig uitgebrand

LierEén week voor het allerlaatste feestje in discotheek La Rocca heeft een zware brand de Lierse danstempel langs de Antwerpsesteenweg compleet vernield. Voormalig uitbater Wim Van Ouytsel (59) was op het moment dat de brand uitbrak samen nog twee anderen aanwezig in het appartement boven de dancing. Zij konden zich tijdig in veiligheid brengen. “Maar dit is gewoon verschrikkelijk”, klinkt het. De oorzaak van de brand wordt volop onderzocht.